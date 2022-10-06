İtalya'da 4 tonu aşkın kokain ele geçirildi

İtalya'da mali polis ekiplerinin, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda 4 tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Reggio Calabria Mafya ile Mücadele Savcılığının talebi üzerine mali polis ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Mali polisin Reggio Calabria kenti dışında Milano, Roma, Napoli, Bari, Terni, Vicenza ve Novara'da bu soruşturma kapsamında operasyon yaptığı ifade edildi.

Operasyonda şu ana kadar 36 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 800 milyon avro olan 4 tonu aşkın kokain ele geçirildiği kaydedildi.

36 kişiden 34'ü için tutuklu yargılama kararı verilirken, 2 kişi ev hapsine alındı.

Operasyonda ayrıca toplam değeri 7 milyon avroyu bulan taşınır ve taşınmaz mallara da el konulduğu ifade edildi.

Söz konusu kişilerin, Gioia Tauro limanını mafyavari yöntemlerle uyuşturucu kaçırmak için lojistik üs olarak kullanmaya çalışmakla suçlandıkları belirtildi.