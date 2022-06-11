İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor

11.06.2022 11:31
İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor

İtalya'nın Lucca kentinden kalktıktan sonra kaybolan ve içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama kurtarma çalışmaları, yerel saatle 07.00'de yeniden başladı.

İtalya'nın Lucca kentinden kalktıktan sonra kaybolan ve içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama kurtarma çalışmaları, yerel saatle 07.00'de yeniden başladı.

İtalya'da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanından kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 2. güne girildi. Treviso'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere havalanan helikopter için gece yarısına kadar yürütülen arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Çalışmalar, bugün yerel saatle 07.00 sıralarında Hava Kuvvetleri ve Modena Valiliği koordinasyonunda yeniden başladı. Helikopterden alınan en son sinyaller, dronelar, Alpler Kurtarma Ekipleri, İtalya Hava Kuvvetleri, itfaiye, polis ve sivil savunma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar helikoptere dair herhangi bir iz bulunamadı. Ayrıca helikopterden acil durum sinyali gelmediği belirtildi.

Helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 çalışanı, 2 Lübnan vatandaşı ve İtalyan pilot bulunuyordu. - ROMA

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Eczacıbaşı Topluluğu: 'İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor Eczacıbaşı Topluluğu: 'İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı! İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
Kaynak: İHA

İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan kayıp helikopteri arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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