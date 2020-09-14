İtalya'da 5,6 milyon öğrenci dersbaşı yaptı - ROMA - Son Dakika

İtalya'da 5,6 milyon öğrenci dersbaşı yaptı - ROMA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan ilk ve orta dereceli okullar, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bugün bazı bölgelerde yeniden açıldı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan ilk ve orta dereceli okullar, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bugün bazı bölgelerde yeniden açıldı.

Ülkede 12 bölge ve Trento vilayetinde 5,6 milyon öğrenci için 6 aylık aradan sonra ders zili çaldı ve öğrenciler yeniden sınıflarına döndü.

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, televizyon programında yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin sınıflara dönme ve yeniden sosyalleşme arzuları büyük. Bu senenin karmaşık bir yıl olacağını biliyoruz ancak çok çalıştık ve herkes üzerine düşeni sorumlu biçimde yaparsa işe yarayacak bir önleme stratejisi de belirledik." dedi.

Ülkede eylül ayı sonuna kadar kalan 6 bölgede daha okulların açılmasıyla 8 milyonu aşkın öğrencinin okullara dönüşünün tamamlanması bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, salgın döneminde okulların açılmasının ülke için büyük bir test olduğu yorumları yapıldı.

Diğer yandan muhalefet partileri de okullardaki önlemlerin tamamlanmadan açılmasını eleştirdi ve pek çok okulda tek kişilik sıralardan, dezenfektan materyaline kadar halen eksiklikler olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Conte de oğluna eşlik etti

Başbakan Giuseppe Conte de oğluna, gittiği başkent Roma'daki Col di Lana Ortaokulunun yakınlarına kadar eşlik etti.

Conte, başka bir program çıkışında yaptığı açıklamada, oğluna ilkokuldan beri hep eşlik ettiğini belirtirken, "Artık büyüdüğüne göre son birkaç metrede kendi gidebileceği için onu az geride bıraktım. Bu tabii ki onun devam ettiği okulun kurallarına uymak açısından bana bir baba olarak daha doğru geldiği için böyle yaptım. Bugün önemli bir gün, güvenle ve heyecanla bakıyoruz. Elbette saklamıyoruz kritik konular var ama takip ediyoruz. Bu akşam ilk değerlendirmemizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Carla Costetti, okul önünde Başbakan'ı bekleyen gazetecilerin sorusu üzerine, "Başbakan bugün gelseydi ona 'Günaydın' derdim." dedi.

Costetti, hükümetin okulların açılması için yapılan hazırlıkta geciktiği yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Hükümetin okullara yönelik hazırlıklarda çok geciktiğini düşünmüyorum. Biz sürekli değişen bir durum içinde yaşıyoruz. Okulumuzda 1500 öğrenci var. Personelle 3 bin kişiyiz, bu organizasyonda değişikliklere ayak uydurmalıyız." ifadesini kullandı.

Hükümetin verdiği kaynakla tek kişilik sıraların bir kısmını temin ettiklerini ancak halen almaları gereken sıralar olduğunu dile getiren Costetti, herkesin üzerine düşeni yapıp dikkat etmesi durumunda bu süreçte ileriye gidebileceklerini aktardı.

Aileler öğrencileri okula göndermeden önce ateşlerini ölçecek

Hükümetin belirlediği kurallara göre, 6 yaşından küçüklerin maske takmasına gerek olmayacak. 6 yaşından büyük çocuklar ise okula giriş çıkışta ve ders aralarında maske takacak. Sınıflarda ders dinlerken sıralar arasında 1 metre olması durumunda öğrencilerin maske takmasına gerek olmayacak.

Okullara giriş ve çıkışlar aynı kapıdan olmayacak ve öğrencilerin toplu halde durmasına izin verilmeyecek.

Ayrıca, ailelerden her sabah çocuklarını okula göndermeden önce ateşlerini ölçmeleri ve 37,5 derece ve üstünde ateşi olanların okula gönderilmemesi istendi.

Virüsün yayılmasını takip etmek amacıyla oluşturulan akıllı telefonlara yüklenebilen takip uygulamasını da bütün öğrencilerin indirmesi istenirken, bu sayede virüsün yayılmasının izlenmesi hedefleniyor.

Bir öğrencide ya da öğretmende Kovid-19'a rastlanması durumunda okulun bulunduğu bölgedeki sağlık makamları, sınıfın topyekun karantinaya girip girmemesi konusunda yetkili olacak.

İtalya'da 5,6 milyon öğrenci dersbaşı yaptı - ROMA

Başbakan, İtalyan, İtalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da 5,6 milyon öğrenci dersbaşı yaptı - ROMA - Son Dakika

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