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İtalya'da 5 milli motosikletçi hafta sonu madalya mücadelesi verecek - Son Dakika

İtalya'da 5 milli motosikletçi hafta sonu madalya mücadelesi verecek

09.06.2021 10:03
İtalya'da 5 milli motosikletçi hafta sonu madalya mücadelesi verecek, System.String[]

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası'nda ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda, genç motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı da ilk kez katılacakları Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda bu hafta...

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası'nda ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda, genç motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı da ilk kez katılacakları Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda bu hafta sonu İtalya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya superbike, supersport ve supersport 300 şampiyonaları ile Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası 11-13 Haziran tarihlerinde İtalya'da koşulacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayak yarışlarına, İtalya'nın 4.2 kilometre uzunluğa sahip Misano Dünya Pisti "Marco Simoncelli" ev sahipliği yapacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu kendi sınıflarındaki dünya şampiyonalarında madalya mücadelesi verecek.

Pata Yamaha takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan ay-yıldızlı sporcu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada 11 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlar, 12 Haziran Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarına (superpole), TSİ 15.00'te de hafta sonunun ilk yarışında ter dökecek.

Milli sporcu Toprak, 13 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de superpole yarışına, TSİ 15.00'de ikinci yarış için start alacak. Toprak Razgatlıoğlu, 75 puanla pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu da klasmanlarında podyum için yarışacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli sporcu Can Öncü, Portekiz'deki çıkışını İtalya'da da devam ettirmek istiyor.

Misano Dünya Pisti'nde yapılacak sezonun üçüncü ayağında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, 11 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 12 Haziran Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak olan Öncü, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 13 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Sezona şanssız başlayan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ter dökecek. Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden ay-yıldızlı sporcu, 11 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak, 12 Haziran Cumartesi günü ise sabah sıralama turlarına katılacak, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak.

Şampiyonada 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.15'te ikinci yarışlar gerçekleştirilecek.

Genç milli motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı ilk kez Avrupa'da yarışacak

Genç milli motosikletçiler Kadir Erbay ve Galip Satıcı ilk kez Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek. Genç milli sporcuların ilk kez start alacakları Avrupa kupası, Misano Dünya Pisti'nde koşulacak.

Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda 11 Haziran Cuma günü serbest antrenman ve sıralama ile geçecek. 12 Haziran Cumartesi günü TSİ 12.45'te birinci, TSİ 17.15'te de ikinci yarışlar start alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, İtalya'da 5 Türk sporcunun yarışacak olmasından duydukları memnuniyeti kaydederek, "TMF Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcularımız Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun yanı sıra genç sporcularımız Kadir Erbay ve Galip Satıcı ile adeta İtalya'ya çıkarma yapacağız. Dünya genelinde milyonlarca insanın yakından takip ettiği superbike serisi içerisindeki bütün sınıflarda ay-yıldızlı sporcularımız yer alacak. Aynı hafta sonu dünya ve Avrupa şampiyonalarında 5 sporcumuzun start alacak olmasından dolayı ayrıca gururluyuz. Milli sporcularımız inşallah kupalarla ülkemize dönecek." ifadelerini kullandı.

Kadir Erbay, Supersport, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya'da 5 milli motosikletçi hafta sonu madalya mücadelesi verecek - Son Dakika Spor


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