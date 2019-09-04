Son Dakika Haberleri: İtalya'da 5 Yıldız'dan koalisyona onay
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İtalya'da 5 Yıldız'dan koalisyona onay

1 saat önce

İtalya'da koalisyon kurma çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi.

İtalya'da 5 Yıldız'dan koalisyona onay, System.String[]

İtalya'da koalisyon kurma çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. 5 Yıldız Hareketi'nin internet anketine katılan partililerin yüzde 79'u Demokratik Parti ile koalisyona 'evet' dedi.İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizinde, uzlaşma yolu göründü. Popülist 5 Yıldız Hareketi üyeleri internette düzenlenen ankette, merkez sol Demokratik Parti ile koalisyon kurulmasını oy çokluğuyla kabul etti.


5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio'nun Roma'da Salı akşamı açıkladığı anket sonuçlarına göre partililerin yüzde 79,3'ü koalisyona onay verdi. Ankete katılan 73 binden fazla partilinin yüzde 20,7'si ise sosyal demokratlarla koalisyona karşı çıktı.


5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti arasında sürdürülen koalisyon görüşmelerinde daha önce de başbakan olan bağımsız siyasetçi Giuseppe Conte'ni de yeniden bu görevi üstlenmesine onay çıkmış oldu. Hiçbir siyasi parti ile bağlantısı olmayan hukuk profesörü Conte, kabinede yer alacak isimlerin listesini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacak. Anket sonuçlarından 'hayır' çıksaydı yeniden seçime gidilmek zorunda kalınacaktı.


İtalya'da yaklaşık bir aydır süren siyasi krizi, eski iktidar ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini başlatmıştı. Salvini, erken seçim talep ederek Beş Yıldız Hareketi ile kurduğu koalisyondan ayrılmıştı. Göçmen karşıtı politikaları savunan Salvini'nin partisi, Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden, İtalya çapında birinci parti olarak çıkmıştı.


Anketler partiye olan desteğin yüzde 34 seviyesinde yükseldiğini gösteriyordu. Ancak Salvini'nin kendilerine artan destek nedeniyle ülkeyi seçimlere götürmek istemesi popülaritesinin azalmasına neden oldu. Corriere della Sera gazetesinin son anketine göre Salvini'ye destekte 15 puanlık bir düşüş var.


dpa/TY,GA


(c)

Demokratik Parti, İtalya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 01:13 
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