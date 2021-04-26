- İtalya'da 50 milyon kişi için normalleşme başladı - Son Dakika

- İtalya'da 50 milyon kişi için normalleşme başladı

MİLANO - İtalya'da bugün itibariyle 50 milyon kişi için normalleşme başladı. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açılan sarı kategorideki bölgelerde halk sokaklara akın etti.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da bugün itibariyle normalleşme başladı. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 962 bin 674 korona virüs vakası ve 119 bin 238 korona kaynaklı can kaybının yaşandığı ülkede bölgelerin 4'te 3'ü sarı kategoride ilan edildi. Normalleşme adımı ile ülke genelinde 50 milyon kişi eski günlerine dönebilecek. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları yeniden açıldı. Halkın sokaklara, sinema salonlarına, kafelere akın ettiği İtalya'da normalleşme adımı ile ülke genelinde 50 milyon kişi eski günlerine dönebilecek. Normalleşme ile ülke genelinde aşılama programlarına da hız verilmesi planlanıyor.

Turuncu kategoride olan Basilicata, Kalabriya, Sicilya, Puglia ve Valle d'Aosta bölgelerinde restoran ve kafeler yalnızca paket servisi verebilecek. Kırmızı kategoride yer alan Sardunya Adası'nde ise sokağa çıkmak için gerekli izinlerin alınması gerekiyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, kısıtlamaların gevşetileceğini 16 Nisan'da düzenlenen bir basın toplantısında 'hesaplanmış risk' sözleriyle duyurmuştu.

İtalyan Sağlık Yüksek Kurulu (ISS), ülke çapında bulaşma endeksinin geçtiğimiz hafta, bir hafta önceye kıyasla 0,85'ten 0,81'e düştüğü açıklanmıştı.

Milano'da Stefano, maske ile dolaşıldığı sürece ekonominin sıkıntılı olacağını ifade ederek, "1 yıldır böyleyiz. Artık alıştık aslında. Bir ay zor geçti. Kapalı da olsa ödemeler, masraflar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kafe işletmecisi Berardono Antonio ise, "Hava kötü olmasına rağmen dışarıda yerimiz olmasına rağmen bi fark etmedik. Havalar iyileştikçe daha iyiye gideceğini düşünüyorum" dedi.

Neler olacak?

Sarı bölgelerde restoranlar, barlar ve kafeler açılıyor. Ancak müşteriler yalnızca dışarıda kurulan masaları kullanabilecek. Sinema ve konser salonları da yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başlıyor. Tüm okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor.

Maçlara seyirci alınacak

İtalya'da, yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı bölgeler haricinde 26 Nisan'dan itibaren tamamen yüz yüze eğitime dönüldü. Korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi üzerine restoran ve kafelerin ise açık alanlarda olmak üzere servis yapılmasına izin veriliyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 1 Mayıs itibariyle stadyum ve konser salonlarına en fazla bin kişi olmak koşuluyla seyirci alınacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, kısıtlamaların kademeli olarak azaltıldığı süreçte açık yüzme havuzlarının 15 Mayıs, spor salonlarının 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Fuarlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden ziyaretçi kabul edecek.