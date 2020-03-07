İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. - Son Dakika

İtalya 'da 54 yaşındaki Demokrat Parti 'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. - ROMA

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Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti