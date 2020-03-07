İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. - Son Dakika

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İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.
6 saat önce
İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. - ROMA
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