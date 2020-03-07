İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. - Son Dakika

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

6 saat önce

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı., System.String[]

İtalya'da 54 yaşındaki Demokrat Parti'li Nicola Zingaretti, korona virüsüne yakalandığını açıkladı. - ROMA

Demokrat Parti, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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