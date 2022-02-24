İtalya'da 573 Göçmen Denizden Kurtarıldı - Son Dakika
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İtalya'da 573 Göçmen Denizden Kurtarıldı

24.02.2022 10:44

İki balıkçı teknesiyle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 573 göçmen İtalya'nın açık sularında mahsur kaldı.

İki balıkçı teknesiyle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 573 göçmen İtalya'nın açık sularında mahsur kaldı. Göçmenler İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Göçmenler arasında bir kişinin operasyon öncesinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Sicilya'ya götürülen göçmenler arasında 59'u çocuk. Yetkililer, çocukların çoğunun refakatçısı olmadığını açıkladı. Son dönemlerde Avrupa'ya giriş yapabilme umuduyla İtalya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısında yeniden artış gözlemleniyor

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel İtalya'da 573 Göçmen Denizden Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da 573 Göçmen Denizden Kurtarıldı - Son Dakika
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