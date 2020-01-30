İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.



AP haber ajansı, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine Costa Smeralda adlı geminin yetkililer tarafından durdurulduğunu, ateşlerinin olduğu belirtilen iki yolcunun durumu teşhis edilene kadar da gemideki 6 bin yolcunun karaya çıkmasına izin verilmediğini aktardı.