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İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu
6 saat önce
İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüsü şüphesiyle durduruldu. Turistlerin gemiden inmesine izin verilmiyor.
İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
AP haber ajansı, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine Costa Smeralda adlı geminin yetkililer tarafından durdurulduğunu, ateşlerinin olduğu belirtilen iki yolcunun durumu teşhis edilene kadar da gemideki 6 bin yolcunun karaya çıkmasına izin verilmediğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:19
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