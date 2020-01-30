İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu - Son Dakika Dünya

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu

6 saat önce

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüsü şüphesiyle durduruldu. Turistlerin gemiden inmesine izin verilmiyor.

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle durduruldu, System.String[]

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.


AP haber ajansı, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine Costa Smeralda adlı geminin yetkililer tarafından durdurulduğunu, ateşlerinin olduğu belirtilen iki yolcunun durumu teşhis edilene kadar da gemideki 6 bin yolcunun karaya çıkmasına izin verilmediğini aktardı.

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İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:19 
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