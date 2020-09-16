7 kez firar eden mahkum, "Her zaman aşk için kaçtım" diyerek kendisini savundu

İtalya'da cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan ve daha öncede hapishanelerden firar eden 60 yaşındaki Giuseppe Mastini adlı mahkum, hapishaneden yedinci kez kaçtı. Firar eden mahkum, sevgilisini arayınca yakayı ele verip bir çiftlik evinde yakalandı. Mastini, polise verdiği ifadede "Her seferinde aşk için kaçtım" dedi.

İtalyan basınındaki habere göre ilk suçlarını Roma'da çocuk yaştayken işleyen Mastini, son olarak 1987 yılında cinayet de dahil bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mastini'nin adı, İtalyan yazar-yönetmen Pier Paolo Pasolini cinayeti soruşturmasına da karışmıştı. Ancak Mastini bu cinayetle ilgili suçlamaları reddetmiş ve bu davada mahkumiyet almamıştı.

10 GÜNDE YAKALANDI

İşlediği suçlar kadar hapisten kaçma hikayeleriyle de haberlere konu olan Mastini, 2017'de 6. kaçışında, sevgilisinin kredi kartı harcamaları takip edilerek bulunmuştu. 2017'de yaklaşık 1 ay boyunca aranan Mastini, son kaçışında ise 10 gün içinde bulundu.

ÖDÜL İZNİNDE FİRARİ OLDU

Sardinya adasındaki Sassari kentinde yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Mastini, geçen ay sonunda "ödül" olarak verilen dışarı çıkma izninden faydalandı ancak çıkış izni süresinin dolduğu 6 Eylül'de tekrar cezaevine dönmedi. Yaklaşık 10 gün boyunca aranan Mastini sonunda dün Sassari yakınlarında bir çiftlik evinde saklanırken bulundu.

''HER ZAMAN AŞK İÇİN KAÇTIM''

İtalyan basınına göre Mastini, kendisini yakalayan polislere direniş göstermedi, "Saçma bir şey yaptım ama her zaman aşk için kaçtım" dedi. Güvenlik güçlerinin Mastini'nin yerini, sevgilisi ile yaptığı telefon görüşmesi sayesinde belirlediği belirtildi.

ŞARKI VE FİLMLERE KONU OLDU

"Çingene Johnny" (Johnny lo Zingaro) lakaplı Giuseppe Mastini, İtalya'da ismini bu lakaptan alan bir şarkı ve bir filme de konu olmuştu.