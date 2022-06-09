İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu - Son Dakika
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İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

09.06.2022 23:46
İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

İtalya'nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yabacı uyruklu yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

İtalya'nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yabacı uyruklu yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yabacı uyruklu yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4'ünün Türk, 2'sinin Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi. Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı. - ROMA

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Kaynak: İHA

Helikopter, İtalya, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu - Son Dakika

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