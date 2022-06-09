İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yabacı uyruklu yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.

İtalya 'nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yabacı uyruklu yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Helikopter, İtalya, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu - Son Dakika

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