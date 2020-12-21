İtalya'da 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

İtalya'da 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
21.12.2020 22:53
İtalya'nın Avusturya sınırı yakınlarında, panelvan içinde 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İtalya'nın Avusturya sınırı yakınlarında, panelvan içinde 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İtalya'nın Avusturya sınırına yakın Vipiteno bölgesinde durdurulan panelvan içinde 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Durdurulan aracın Almanya plakası olduğu ve sürücüsünün 43 yaşında Almanya vatandaşı olduğu ifade edildi. 61 farklı pakete koyulan uyuşturucuların piyasa değerinin 3 milyon euro (yaklaşık 28 milyon TL) olduğu belirtildi.İsmi açıklanmayan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.
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