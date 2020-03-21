İtalya'da 793 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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İtalya'da 793 kişi daha hayatını kaybetti

7 saat önce

İtalya'da korona virüs nedeniyle 793 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı.

İtalya'da 793 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'da korona virüs nedeniyle 793 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:10 Kaynak: İHA

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