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İtalya'da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

İtalya'da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

28.06.2021 17:26
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İtalya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen maske takma zorunluluğu açık alanlarda kaldırıldı.

İtalya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen maske takma zorunluluğu açık alanlarda kaldırıldı.

İtalya'da Covid-19 salgınında günlük vaka ve can kayıplarındaki düşüsün ardından hükümet, ülkedeki tüm bölgeleri düşük riskli anlamına gelen "beyaz bölge" olarak tanımlamıştı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren kararname ile gevşetilen Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Kararname ile halk, sadece kapalı alanlarda maske takmaya devam edecek. İtalyanlarının çoğunun açık alanlarda maske takmadığı veya maskelerini çenelerinde tuttuğu görülürken, bazıları ise maske takmaya devam etti.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise geçen hafta imzaladığı kararnameyi, "Korona virüs Bilim-Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere çerçevesinde 28 Haziran'dan itibaren beyaz olarak tanımlanan bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

İtalya'da günlük Covid-19 vaka sayısı son dönemde binin altına düşmüş ve yoğun bakımdaki hasta sayısı 300'ün altına gerilemişti. Pandeminin seyrinde yaşanan olumlu gidişat üzerine geniş koalisyon üyesi bazı partiler maske yasağının kaldırılmasını gündeme getirmişti.

"İNSAN NE KADAR BOĞULDUĞUNU ŞİMDİ ANLIYOR"

İtalyan vatandaş Francesco yaptığı açıklamada, "Bu sıcaklarla da tam bir nefes aldık. İnsan ne kadar boğulduğunu şimdi anlıyor. Herkes ve geri kalan ülke için bundan sonra böyle olmasını diliyorum" dedi.

Diğer bir vatandaş Roberto ise, "Ferahlık ve özgürlük hissi. Sadece kapalı ve kalabalık yerlere yaklaşınca takmak için maskemi çenemde tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Nüfusu yaklaşık 60 milyon olan İtalya'da 50 milyona yakın kişi en az bir doz Covid-19 aşısı olurken, yaklaşık 18 milyon kişiye ise iki doz aşı uygulandı.

Öte yandan İtalya'da geçtiğimiz sene yaz ayında kaldırılan açık havada maske takma zorunluluğu, salgının ikinci dalgası nedeniyle geçtiğimiz sene sonbaharda yeniden uygulanmaya başlamıştı.

İtalya'da toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 69'a, toplam can kaybı ise 127 bin 472'ye ulaştı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Koronavirüs, Kararname, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika


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