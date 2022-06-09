İtalya'da Adriyatik manzaralı Polignano a Mare, canlı günlerine geri döndü

İtalya'da Puglia eyaletinin merkezi Bari, Adriyatik boyunca uzanan tarihi kasabalarıyla turistlerin uğrak noktası oluyor.

İki yılık pandemi kabusunun büyük ölçüde ortadan kalkmasının ardından yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başlayan Adriyatik manzaralı şehrin en güzel kasabalarından biri de, konik biçimiyle dikkat çeken Polignano a Mare. Tarihi kasaba, 2009 yılından beri popüler bir atlama yarışı olan "Red Bull Cliff Diving World Series"a da ev sahipliği yapıyor. Ünlü İtalyan şarkıcı Domenico Modugno'nun kollarını Adriatik'e doğru açtığı heykelin de bulunduğu kasabanın kireçtaşı kayalıklar arasına sıkışmış koyları, turistlere plaj olarak hizmet veriyor. Polignano a Mare'nin beyaz badanalı ve az katlı taş evleriyle çevrili dar sokaklarında gezinip fotoğraf çekme şansı yakalayan turistler, Akdeniz çiçeklerinin rengarenk görüntüsü ve genzi yakan kokuları eşliğinde eşsiz bir Akdeniz tatili geçiriyor.