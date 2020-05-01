İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu - Son Dakika
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İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu

22 dakika önce

Almanya ve Hollanda koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.

İtalya'da akşam ezanı polis aracından okundu, System.String[]

Almanya ve Hollanda koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. İtalya'nın Cosenza kentinde ise resmi polis aracından akşam ezanı okundu.

Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verilirken, İtalya'dan akşamı ezanı resmi polis aracından okundu. İtalya'nın Cosenza kentinde akşam ezanı polis aracından sesli olarak okutuldu. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. İtalyan medyası, koronavirüs nedeniyle karantina kurallarının ve kısıtlamaların uygulandığı kentte Müslümanlara moral olması için ezanın sesli olarak okutulduğunu duyurdu.


Almanya, İtalya, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:17 Kaynak: DHA


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