İtalya'da aktif Kovid-19 hasta sayısı 400 binin altına geriledi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif hasta sayısı 400 binin altına gerileyerek, 398 bin 98 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 351 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Dünden bugüne yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 729 bin 223'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, 2 Kasım 2020'den bu yana ilk kez 400 bin eşiğinin altına gerileyerek, 398 bin 98 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 258 artarak, 93 bin 835'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 771 artışla 2 milyon 237 bin 290'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 989 bin 748 oldu. Aşılananların 1 milyon 281 bin 999'unun ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.