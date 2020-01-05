Son Dakika › Dünya › İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika Dünya
İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı
6 saat önce
İtalya'da bir otomobilin otobüse binmek üzere olan bir grup Alman turiste çarpması sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Gençlerden oluşan Alman turistlerin arasına dalan bir araçın şoförünün yüksek oranda alkollü olduğu belirtiliyor.
İtalya'da bir otomobilin otobüse binmek üzere olan bir grup Alman turiste çarpması sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Kaza İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige bölgesinde Bolzano yakınlarında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:43
Son Dakika Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı Irak Başbakanı Abdulmehdi: "Öldürüldüğü gün Süleymani ile görüşecektim" Hasan Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesini İsrail istedi Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü