İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı

İtalya'da bir otomobilin otobüse binmek üzere olan bir grup Alman turiste çarpması sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.



Kaza İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige bölgesinde Bolzano yakınlarında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.