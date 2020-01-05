İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika Dünya

İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı

6 saat önce

İtalya'da bir otomobilin otobüse binmek üzere olan bir grup Alman turiste çarpması sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Gençlerden oluşan Alman turistlerin arasına dalan bir araçın şoförünün yüksek oranda alkollü olduğu belirtiliyor.

İtalya'da 'alkollü sürücü' Alman turistleri ezdi: 6 ölü, 11 yaralı, System.String[]

İtalya'da bir otomobilin otobüse binmek üzere olan bir grup Alman turiste çarpması sonucu 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.


Kaza İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige bölgesinde Bolzano yakınlarında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

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İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:43 
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