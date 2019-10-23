Son Dakika Haberleri: İtalya'da Anayasa Mahkemesinden tartışmalı karar
Son Dakika Güncel İtalya'da Anayasa Mahkemesinden tartışmalı karar

İtalya'da Anayasa Mahkemesinden tartışmalı karar

1 saat önce

İtalya'da Anayasa Mahkemesi, mafya terör bağlantılı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanların da diğer mahkumlarınki kadar hücreden çıkış gibi bazı izinlerinin bulunması gerektiğine hükmetti.

İtalya'da Anayasa Mahkemesinden tartışmalı karar, System.String[]

İtalya'da Anayasa Mahkemesi, mafya terör bağlantılı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanların da diğer mahkumlarınki kadar hücreden çıkış gibi bazı izinlerinin bulunması gerektiğine hükmetti.

Yüksek mahkemeden yapılan açıklamada, mafya ve mafya bağlantılı suçlardan ömür boyu hapse mahkum olup, yargıyla iş birliği yapmayanlar için uygulanan koşulların hafifletilmesi kararı çıktı.

Buna göre, Anayasa Mahkemesi, yargıyla iş birliği yapmayan ağırlaştırılmış müebbet cezası alanların da diğer mahkumlarınki kadar hücreden çıkış ve diğer bazı izinlere sahip olması gerektiği kararını verdi.

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda, parlamentonun konuyu gündemine alıp tartışması bekleniyor.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ay başında İtalya'nın, mahkumların adaletle iş birliği yapmamaları durumunda hücreden çıkma izni hakkı dahi tanımayan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yasasının yeniden düzenlemesi gerektiği kararını vermişti.


Salvini'den karara tepki


Yüksek mahkemenin kararına sol partiler, "dikkate alınması gerekir" teziyle yaklaştı.

Aşırı sağcı Lig'in lideri Matteo Salvini ise kararı, "suçlular için ödül" olarak nitelendirerek, "Bazı şeyleri düzene koymak için hükümete dönmeyi iple çekiyorum." dedi.

Söz konusu ağır ceza uygulamasına, Sicilya'da faaliyet gösteren mafya örgütü Cosa Nostra'nın eski patronlarından 2007'de yakalanarak hapse atılan Sebastiano Cannonizaro, bir üst mahkemede itiraz etmişti.

Anayasa Mahkemesi, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü
Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da Anayasa Mahkemesinden tartışmalı karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]