İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi - Son Dakika
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İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi

03.10.2022 21:54
İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi

İtalya'da artan enerji maliyetleri nedeniyle yüksek meblağlarda gelen faturalar pek çok kentte protesto edildi.

İtalya'da artan enerji maliyetleri nedeniyle yüksek meblağlarda gelen faturalar pek çok kentte protesto edildi.

Sendikaların çağrısıyla, Milano, Torino, Bolonya Cagliari gibi pek çok kentte "Hayat pahalılığına karşı savaş" sloganıyla bir araya gelen iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yüksek meblağlardaki elektrik ve doğal gaz faturalarını yaktı.

Protestocular, bu yüksek faturalarla faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini belirtirken, yeni kurulacak hükümetten bu sorunu çözmesini istedi.

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışı, ülkenin öncelikli ve vatandaşları rahatsız eden sorunlarından biri olarak tanımlamıştı.

Meloni, hükümete gelmeleri halinde ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara acil ve etkili yanıtlar verme hazırlığında olduklarını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da yüksek enerji faturaları protesto edildi - Son Dakika

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