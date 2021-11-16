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İtalya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle toplu taşımada tedbirler genişletildi - Son Dakika

İtalya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle toplu taşımada tedbirler genişletildi

16.11.2021 00:08
İtalya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle toplu taşımada tedbirler genişletildi

İtalya'da Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplu taşımada kontrolleri sıkılaştıran yeni tedbirler getirdi.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplu taşımada kontrolleri sıkılaştıran yeni tedbirler getirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, iki bakanlığın ortak çıkardığı düzenleme uyarınca, taksi ve şoförlü özel taşımacılık hizmetleri bundan böyle en fazla iki yolcu alabilecek. Taksilerde şoförlerin yanındaki koltuk ise boş bırakılacak.

Şehirlerarası tren yolculuklarında da daha önce trenlerde bilet kontrolü sırasında yapılan; aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgeleyen "Yeşil Geçiş" sertifikasının kontrolü bundan sonra büyük şehirlerde tren garlarında trene binilmeden önce yapılacak. Söz konusu düzenlemeyle, trene ara duraklarda binen bir yolcuda Kovid-19 belirtileri tespit edilmesi üzerine yetkililere treni durdurma yetkisi de verildi.

Ülkede 8 Kasım'da günlük vaka sayısı 4 bin 197 iken, 13 Kasım'da 8 bin 544 yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı son verilere göre ise son 24 saatte 248 bin 825 testte 5 bin 144 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Salgının ülkede resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı da 4 milyon 865 bin 260'a ulaştı.

Ülkede dünden bugüne 44 kişi daha bu hastalıktan yaşamını yitirirken, salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 132 bin 819 oldu.

Polisten yasa dışı eylem planlayan şüphelilere yönelik arama

İtalyan polisi, sabah saatlerinde şiddet eylemleri planladıklarından şüphelenen bazı aşı karşıtlarının ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, anlık mesajlaşma uygulaması "Telegram" üzerinde "Diktatörlüğe son" isimli kanaldan haberleşen bazı hesaplar teknik takibe takıldı. 16 kentte 17 adreste söz konusu Telegram kanalında şiddet eylemleri planlayanlara yönelik arama yapıldı.

Şüphelilerin, silah kullanımı ve aralarında Başbakan Mario Draghi'nin de olduğu üst düzey devlet yetkililerine yönelik yasa dışı eylemler gerçekleştirmeyi hedefledikleri ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, İtalyan, İtalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle toplu taşımada tedbirler genişletildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle toplu taşımada tedbirler genişletildi - Son Dakika
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