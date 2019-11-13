Son Dakika Haberleri: İtalya'da aşırı sağcı aile camiyi havaya uçurma hazırlığı yaparken yakalandı
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İtalya'da aşırı sağcı aile camiyi havaya uçurma hazırlığı yaparken yakalandı

7 saat önce

İtalya'da yerel medyanın geçtiği bilgilere göre ülkede aşırı sağcı görüşlere sahip kişiler, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiye bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalandı.

İtalya'da aşırı sağcı aile camiyi havaya uçurma hazırlığı yaparken yakalandı, System.String[]

İtalya'da aşırı sağcı görüşlere sahip kişiler, Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiye bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalandı.


Polisin elde ettiği ses kayıtlarında, gaz borusunun havaya uçurularak, caminin yerle bir olmasının amaçlandığı anlaşıldı. İddiaya göre, aşırı sağcı grup, polise yakalanacakları korkusuyla planı son anda iptal etti ancak polis çoktan harekete geçmişti.

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Toskana, İtalya, Siena, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:16 
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