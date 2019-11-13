Son Dakika › Dünya › İtalya'da aşırı sağcı aile camiyi havaya uçurma hazırlığı yaparken yakalandı - Son Dakika Dünya
İtalya'da aşırı sağcı aile camiyi havaya uçurma hazırlığı yaparken yakalandı
7 saat önce
İtalya'da yerel medyanın geçtiği bilgilere göre ülkede aşırı sağcı görüşlere sahip kişiler, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiye bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalandı.
İtalya'da aşırı sağcı görüşlere sahip kişiler, Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiye bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalandı.
Polisin elde ettiği ses kayıtlarında, gaz borusunun havaya uçurularak, caminin yerle bir olmasının amaçlandığı anlaşıldı. İddiaya göre, aşırı sağcı grup, polise yakalanacakları korkusuyla planı son anda iptal etti ancak polis çoktan harekete geçmişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:16
Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi Boris Johnson, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı: Burada ne işiniz var? ABD Başkanı Trump, "S-400'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi