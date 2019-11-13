İtalya'da aşırı sağcı aile camiyi havaya uçurma hazırlığı yaparken yakalandı

İtalya'da aşırı sağcı görüşlere sahip kişiler, Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiye bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalandı.



Polisin elde ettiği ses kayıtlarında, gaz borusunun havaya uçurularak, caminin yerle bir olmasının amaçlandığı anlaşıldı. İddiaya göre, aşırı sağcı grup, polise yakalanacakları korkusuyla planı son anda iptal etti ancak polis çoktan harekete geçmişti.