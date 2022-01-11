İtalya'da aşırı sağcı bir kişinin cenazesinde Nazi bayrağı kullanılması tepki çekti - Son Dakika

İtalya'da Nazi yanlısı aşırı sağcı Forza Nuova partisine mensup bir kadının cenazesinde, tabutun üzerine gamalı haç olan Nazi bayrağının konulması kamuoyunda tepki yarattı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, başkent Roma'nın merkezindeki Prati semtinde Santa Lucia Kilisesi'nde dün yapılan bir cenaze töreninin, Nazi yanlısı aşırı sağcı grup Forza Nuova mensuplarınca Nazi bayrağı ve selamının kullanıldığı bir gösteriye dönüştüğü ortaya çıktı.

44 yaşında hayatını kaybeden Alessia Augello'nun Santa Lucia Kilisesi'ndeki cenaze töreni çıkışında, aşırı sağcıların tabutun üzerine gamalı haç bulunan Nazi bayrağı koyduğu ve cenazeyi, Roma veya Nazi selamı olarak bilinen Nazi dönemine ait selamlamayla uğurladığı basına yansıdı.

Görüntüler, ülkede büyük tepki çekti.

Olay, kabul edilemez ideolojik bir sömürü

Katolik Kilisesi Roma Piskoposluğunca yapılan açıklamada, olay kınanarak, söz konusu "korkunç sembolün Hristiyanlıkla bağdaştırılamayacağı, bu olayın kabul edilemez ideolojik bir sömürü olduğu" belirtildi.

Roma Yahudi Toplumu'ndan yapılan açıklamada da gündüz gözüyle üzerinde gamalı haç olan bayrağın halka açık bir ortamda gösterilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Repubblica gazetesinin haberinde, emniyet birimlerinin olayı araştırdıkları belirtilirken, olay anında bölgede olan İtalyan Emniyeti Genel Soruşturmalar ve Özel Operasyonlar Birimi'nin olayın sorumlularını tespit ettiği ifade edildi.