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İtalya'da aşırı sağcı Matteo Salvini Türk fındığını hedef aldı
6 saat önce
İtalya'da aşırı sağcı Matteo Salvini Türk fındığını hedef aldı
İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini taraftarlarıyla bir aya geldiği bir mitingde Türk fındığını hedef aldı. Mitingde bir göstericinin 'Nutella yiyor musunuz?' sorusuna Salvini, "İçinde Türk fındığı var, İtalyan fındığı olsa daha güzel olur." dedi.
Matteo Salvini, Türk fındığını hedef almasını ise İtalyan çiftçilere yardım etmek istemesiyle açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:43
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