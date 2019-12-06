Son Dakika Haberleri: İtalya'da aşırı sağcı Matteo Salvini Türk fındığını hedef aldı
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İtalya'da aşırı sağcı Matteo Salvini Türk fındığını hedef aldı

6 saat önce

İtalya'da aşırı sağcı Matteo Salvini Türk fındığını hedef aldı

İtalya'da aşırı sağcı Matteo Salvini Türk fındığını hedef aldı, System.String[]

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini taraftarlarıyla bir aya geldiği bir mitingde Türk fındığını hedef aldı. Mitingde bir göstericinin 'Nutella yiyor musunuz?' sorusuna Salvini, "İçinde Türk fındığı var, İtalyan fındığı olsa daha güzel olur." dedi.


Matteo Salvini, Türk fındığını hedef almasını ise İtalyan çiftçilere yardım etmek istemesiyle açıkladı.

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Matteo Salvini, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:43 
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