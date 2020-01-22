İtalya'da aşırı sağcı politikacı Salvini'nin

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin yerel seçim kampanyasında Tunuslu bir ailenin kapısını çalıp, uyuşturucu satıp satmadıklarını sorması kamuoyunda tepki çekti.

Ülkenin endüstri bölgelerinden Emilia-Romagna'da pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi bölgedeki seçim kampanyasına hız veren Salvini'nin, dün akşam Bolonya mahallerinde dolaşırken yaptığı hareket, hem ulusal hem de uluslararası boyutta tartışma konusu oldu.



Basın mensuplarıyla kapı kapı dolaşan Salvini'nin, bir apartman dairesinin ziline bastıktan sonra apartman sakinine, "İyi akşamlar, lütfen bizi içeri alır mısınız? Bize, bu mahallede uyuşturucunun sizin aracılığınızla dağıtıldığı söylendi. Oğlunuz torbacı mı? Doğru mu, yanlış mı?" diye sordu.

Salvini'nin torbacılıkla itham ettiği apartman sakininin Tunus kökenli bir ailenin İtalya doğumlu oğlu olduğu belirtilirken, Tunus'un Roma Büyükelçisi Moez Sinaoui, olaya tepki gösterdi.

Büyükelçi Sinaoui, Salvini'nin aynı zamanda senatör olması sebebiyle Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellatti'ye protesto mektubu gönderdi.

İtalyan basınında yer alan mektupta, büyükelçi Sinaoui'nin, Salvini'nin hareketi için "Utanç ve dehşet verici bir davranış. Özel alana hiçbir şekilde saygı göstermeyen bir provokasyon." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Faşist mangaların en karanlık dönemini hatırlatan bir hareket"

Tunus Parlamentosu Başkan Yardımcısı Osama Sghaier de "Radio Capital"e yaptığı açıklamada, Salvini'nin davranışını sert bir dille kınayarak, "Utanç verici ve ırkçı bir yaklaşım." yorumunu yaptı.

İtalya Parlamentosu Mafya ile Mücadele Komisyonu Başkanı Nicola Morra da Salvini'ye tepki göstererek, "Kapıyı çalıp, insanları kanıtsız şekilde suçlamak; bu faşist mangaların en karanlık dönemini hatırlatan bir hareket. Bizim demokrasimizi ve medeni değerlerimizi temelden tehdit eden bir hareket." değerlendirmesinde bulundu.



Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Enrico Rossi de "Salvini, demokrasi için bir tehdit." dedi.



Salvini'nin hareketini, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da "Demokratik bir ülkede böyle şey görülmemiştir, böyle seçim kampanyası olmaz." ifadeleriyle eleştirdi.

"Oğlunu uyuşturucuya kaptırmış bir annenin çığlığını yansıttım"

Salvini ise Tunus Parlamentosu Başkan Yardımcısının kendisini ırkçılıkla suçlamasına cevaben kendisinin uyuşturucuyla mücadelede birlik olmaya çağırdığını ve bu konuda sıfır tolerans olması gerektiğini savundu.

Salvini, "Ben oğlunu uyuşturucuya kaptırmış bir annenin çığlığını yansıttım. Emilia-Romagna ve İtalya'da yasalara saygı duyan, entegre olmuş iyi göçmenler var. Ama eğer bir torbacı varsa bu herkes için bir sorun. Yabancı ya da İtalyan olması fark etmez." dedi.

Bu arada, Rainews24'ün haberinde, Salvini'nin kapısını çaldığı ve oğullarını torbacı olmakla itham ettiği ailenin avukat tutarak, aşırı sağcı politikacıya karşı yasal yollara başvuracağı belirtildi.