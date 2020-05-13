İtalya'da aşırı sağcı vekilden Müslüman Romano'ya Meclis kürsüsünden hakaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da aşırı sağcı vekilden Müslüman Romano'ya Meclis kürsüsünden hakaret - Son Dakika

İtalya'da aşırı sağcı vekilden Müslüman Romano'ya Meclis kürsüsünden hakaret

6 saat önce

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi Milletvekili Alessandro Pagano, Afrika'da kurtarılan ve İslamiyet'i seçen İtalyan vatandaşı Silvia Romano için "yeni terörist" ifadelerini kullandı.

İtalya'da aşırı sağcı vekilden Müslüman Romano'ya Meclis kürsüsünden hakaret, System.String[]

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi Milletvekili Alessandro Pagano, Afrika'da kurtarılan ve İslamiyet'i seçen İtalyan vatandaşı Silvia Romano için "yeni terörist" ifadelerini kullandı.


Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki oturum sırasında konuşan Pagano'nun, Romano'nun kurtarılmasından bahsederken, "Yeni terörist (Neo terörist) geldiğinde gördük ki" ifadeleriyle başladığı cümlesi tepki çekti.


Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Mara Carafagna, Pagano'nun, Silvia Romano'yu kasteden sözlerinin uygunsuz olduğunu belirterek milletvekilini kınadı.

İktidardaki sol tandanslı partilerden Demokratik Parti (PD) Milletvekili Emanuele Fiano da Pagano'nun 18 ay teröristlerin elinde olan bir kişiye Meclis kürsüsünden iftira attığını, sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.


Meclis Başkanı Fico: "Kabul edilemez"

Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico da yaptığı açıklamayla Pagano'ya tepki gösterdi. Fico, "Silvia Romano'ya Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda sarfedilen nefret sözleri kabul edilemez. Meclis, tartışma ve yüzleşme yeridir, 18 aylık cehennemden kurtulan genç bir kadına hakaret edilecek yer değildir." ifadesini kullandı.

Parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketinin (M5S) eski lideri ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Pagano'ya tepki gösterdi.


Di Maio, "İtalya Cumhuriyeti milletvekilinin Mecliste söylediği sözlerden çok utanıyorum. Bu sözler, İtalya tarihine üzücü bir sayfa olarak geçiyor. Bugünlerde Silvia Romano'ya karşı ürpertici şeyler okuduk ve dinledik. Bugün tüm sınırların ötesine geçildi. 18 ay tutsak kalmış 25 yaşındaki bir kızı 'yeni terörist' olarak tanımlamak kabul edilemez. Artık yeter! Silvia ve ailesine saygı gösterilsin." ifadelerini kullandı.

"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından 9 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşmuş, 10 Mayıs'ta da ülkesine getirilmişti.

Kaçırılmasıyla ilgili ifadesine başvurulan Romano'nun, İslamiyet'i seçtiği ve Ayşe ismini aldığı ortaya çıkmıştı.

Silvia Romano, Milletvekili, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:46 Kaynak: AA


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