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İtalya'da aşırı yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
6 saat önce
İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.
İtalya'nın Savona kenti yakınlarında aşırı yağışlar bir viyadüğün kısmi olarak çökmesine neden oldu.
Savona kentine bir buçuk kilometre uzaklıktaki viyadükte pazar günü meydana gelen çöküntü Torino-Savona yolu boyunca yaklaşık 30 metrelik karayolunu etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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