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İtalya'da aşısızlara yönelik ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya girdi - Son Dakika

İtalya'da aşısızlara yönelik ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya girdi

01.02.2022 21:04
İtalya'da aşısızlara yönelik ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya girdi

İtalya'da henüz Kovid-19 aşısı yaptırmamış olanlara yönelik ek tedbirler bugün uygulanmaya başlandı.

İtalya'da henüz Kovid-19 aşısı yaptırmamış olanlara yönelik ek tedbirler bugün uygulanmaya başlandı.

Hükümetin daha önce aldığı kararlara göre, bugünden itibaren mağazalara, kamu daireleri, postanelere girmek için, Kovid-19 aşısı yaptırıldığı ya da kısa süre önce Kovid-19'un atlatıldığı veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test sonucunu belgelendiren "Normal Yeşil Geçiş" belgesi gerekecek.

Yine bugünden itibaren daha önce aşı zorunluluğu getirilen 50 yaş üstü kişilerden halen aşı yaptırmamışlar için para cezası devreye girdi. Buna göre, geçerli bir nedeni olmadan aşı yaptırmamış 50 yaş üstü kişilere bir kereliğine 100 avro para cezası kesilecek. Ayrıca 50 yaş ve üzerindeki kişiler, 15 Şubat'tan itibaren iş yerlerine girişte de bu belgeyi göstermek zorunda olacak.

Diğer yandan, en az çift doz aşısı olanların "Yeşil Geçiş" belgesinin de kapsama süresi 9 aydan 6 aya indirildi.

Bu arada, şehir içi toplu taşımadan, tren, gemi, iç hat uçak seferlerine, kafe-bar, otel, restoran (açık alanları da dahil olmak üzere), yüzme havuzları, spor salonları ve diğer sosyal faaliyetlere girişlerde ise sadece aşı yaptıranların veya kısa süre önce Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" belgesi göstermek zorunlu olmaya devam edecek.

Eczane ve süpermarket gibi temel ihtiyaçların temin edildiği yerler ile karakollar için ise herhangi bir şekilde "Normal Yeşil Geçiş" ya da "Süper Yeşil Geçiş Belgesi" şartı aranmayacak.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülke genelinde açık havada maske takma zorunluluğu da 10 Şubat'a kadar uzatıldı. Aynı şekilde diskotek ve balo salonları da bu tarihe kadar kapalı kalmaya devam edecek.

AB ülkelerinden seyahat edeceklere yönelik tedbirler ise gevşetildi

Hükümetin aldığı kararla yine bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İtalya'ya geleceklere yönelik tedbirler yumuşatıldı. Buna göre, AB ülkelerinden gelecek kişiler, "Normal Yeşil Geçiş" sertifikası göstererek İtalya'ya seyahat edebilecek. Bu düzenlemeyle 14 Aralık'ta uygulamaya konulan; AB'den gelecekler için getirilen negatif sonuçlu test ibrazı ve 5 günlük karantina şartı kaldırıldı.

Ayrıca Türkiye de bugünden itibaren İtalya'nın Eylül 2021'den beri uyguladığı "Kovid-19'suz turizm koridoru" programındaki yerler arasına dahil edildi. Böylece, Türkiye'ye turizm maksatlı gitmelerine izin verilmeyen İtalyanların, tur operatörlerinden aldıkları turlarla Türkiye'ye seyahat etmelerinin önü açıldı.

Son 24 saatte 133 bin 142 vaka belirlendi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 246 bin 987 testte 133 bin 142 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 116 bin 422'ye ulaştı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 427 artarak 146 bin 925'e yükseldi.

İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,7'yi buldu. Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 33 milyon 512 bin 79 hatırlatıcı doz uygulandı.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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