İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü

07.03.2023 17:13
İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü

İtalya'da, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 2 askeri eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

İtalya'da, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 2 askeri eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan Hava Kuvvetlerine ait Cessna 208 tipi 2 askeri eğitim uçağı havadayken çarpıştı. Alev alan 2 uçaktan biri park halindeki bir aracın üzerine, diğeri ise boş araziye düştü. Kazada 2 uçağın pilotu da hayatını kaybetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçak kazasında hava kuvvetleri mensubu 2 pilotun hayatını kaybettiğini söylemek bizi oldukça üzüyor. Hükümet adına, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, 60. filoya ve tüm hava kuvvetlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla" ifadelerini kullandı. - ROMA

Kaynak: İHA
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İtalya, Pilot, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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