İtalya'da Azize Barbara heykeli helikopterle kentte tur attı - Son Dakika

İtalya 'da Noel Bayramı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iptal edilmesi sonucu, Azize Barbara heykeli, itfaiye helikopteriyle Rieti kenti üzerinde tur attı.

Bir çok Avrupa ülkesinde Noel kutlamaları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde kutlanacak. Orta İtalya'nın Rieti kasabasındaki itfaiyeciler, koronavirüs nedeniyle Noel Bayramı'na ilişkin kutlamaların iptal edilmesi sonucu Azize Barbara heykelini helikopterle taşıdı. İtfaiye helikopterin kapısına bağlanan heykeli, kentin üzerinde tur attı. İnanışa göre, Azize Barbara hem itfaiyecilerin hem de Rieti kasabasının koruyucu azizi olarak anılıyor.

İTALYA'DA KARANTİNA UYGULAMALARI

İtalya, Noel tatillerindeki katı koronavirüs engellerinin bir parçası olarak 21 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar bölgeleri arasında seyahati yasaklıyor. Ülkede ayrıca 22: 00-05: 00 arasında sokağa çıkma yasağı da uygulanacak. Restoranlar bazı bölgelerde 18: 00'e kadar açık kalabilecek ancak ülkenin diğer bölgelerinde sadece paket servislere izin veriliyor. Kayak pistleri ise 7 Ocak'a kadar kapalı kalacak. İtalya, pandeminin başlamasından bu yana 993 ölümle en yüksek günlük Covid ölüm oranını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

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