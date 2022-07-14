İtalya'da Başbakan Draghi görevinden istifa edecek - Son Dakika
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İtalya'da Başbakan Draghi görevinden istifa edecek

14.07.2022 20:49
İtalya'da Başbakan Draghi görevinden istifa edecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı partilerden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), bugün parlamentodaki oylamayı boykot ederek desteğini çekmesi üzerine bakanlar kurulunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı partilerden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), bugün parlamentodaki oylamayı boykot ederek desteğini çekmesi üzerine bakanlar kurulunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Draghi hükümetinin, ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar avro değerindeki ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılan oylamaya koalisyon ortağı M5S'nin katılmaması ülkede hükümet krizine yol açtı.

Senato'daki oylamada, söz konusu paket M5S'nin oyunu olmadan kabul edilmesine karşın, daha önce M5S'nin desteği olmadan hükümete liderlik etmeyeceğini açıklayan Başbakan Draghi, bugünkü sonucun ardından istifa kararı aldı.

Draghi, Senato'daki oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Matteralla ile yaklaşık bir saatlik görüşme gerçekleştirdikten sonra bakanlar kurulunu toplantıya çağırdı.

Başbakanlıktan edinilen bilgiye göre, Draghi, kabine toplantısında bakanlarına yaptığı konuşmada, "Bu akşam Cumhurbaşkanı Sergio Matteralla'ya istifamı vereceğimi size duyurmak isterim." dedi.

Draghi'nin, bakanlarına bugün parlamentodaki oylamanın siyasi açıdan çok anlam taşıdığını belirttiği ve hükümet kurulurken sağlanan ulusal birliğin artık bulunmadığını söylediği aktarıldı.

Başbakan Draghi, son günlerde siyasi partilerin kendisinden isteklerini karşılamaya çalıştığını ancak bugünkü oylama ile çabalarının yeterli olmadığını söylediği kaydedildi. Draghi'nin bakanlara çalışmaları için teşekkür ettiği bildirildi.

Draghi hükümetinin istifasıyla ülkede, 2018'deki seçimle başlayan 18. yasama dönemindeki 3. hükümet de istifa etmiş olacak.

2023'ün ilk aylarında genel seçime gidecek olan İtalya'da Draghi hükümetinin istifası halinde gözler Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın atacağı adıma çevrilecek.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alması ya da genel seçimlerin zamanında yapılması ve sonbaharda gelecek yılın bütçesini oluşturacak bir hükümet kurulması için siyasi istişareler başlatması, konuşulan muhtemel senaryolar arasında yer alıyor.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.

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İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirdi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA

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