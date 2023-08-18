İtalya'da Batı Nil Virüsü Salgını Uyarısı

İtalya'ya seyahat eden tatilciler, sivrisinekler aracılığıyla yayılan ölümcül bir hastalığın salgını konusunda uyarıldı. 9 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Avrupa'da neredeyse 90 Batı Nil virüsü vakası doğrulandı.

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin verilerine göre çoğu vaka İtalya'dan gelmektedir - bu yıl 56 enfeksiyon ve bir ölüm bildirildi. Virüs hızla yayılıyor gibi görünüyor.

Enfeksiyon, insanlarda ensefalit ve menenjit gibi nörolojik hastalıklara neden olabilen, potansiyel olarak felç veya ölümcül bir durumdur. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu böcekler için daha elverişli koşullar yarattığını belirtiyor.

26 Avrupa ülkesinde bulunan bu böcekler, Batı Nil ve dengue gibi hastalıkları getirerek popüler tatil bölgelerinde de varlık gösteriyor. "Yüksek riskli" yerlere gidenlerin sivrisinek ısırıklarından kaçınması gerektiğini yönünde uyarılar yapıld.