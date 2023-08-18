İtalya'da Batı Nil Virüsü Salgını Uyarısı - Son Dakika

İtalya'da Batı Nil Virüsü Salgını Uyarısı

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:13

İtalya'ya seyahat eden tatilciler, sivrisinekler aracılığıyla yayılan ölümcül bir hastalığın salgını konusunda uyarıldı. Avrupa'da neredeyse 90 Batı Nil virüsü vakası doğrulandı. Enfeksiyon, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen, potansiyel olarak felç veya ölümcül bir durumdur. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu böcekler için daha elverişli koşullar yarattığını belirtiyor. Tatil bölgelerinde bulunan bu böcekler, popüler tatil bölgelerinde de varlık gösteriyor. Yüksek riskli yerlere gidenlerin sivrisinek ısırıklarından kaçınması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

İtalya'ya seyahat eden tatilciler, sivrisinekler aracılığıyla yayılan ölümcül bir hastalığın salgını konusunda uyarıldı. 9 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Avrupa'da neredeyse 90 Batı Nil virüsü vakası doğrulandı.

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin verilerine göre çoğu vaka İtalya'dan gelmektedir - bu yıl 56 enfeksiyon ve bir ölüm bildirildi. Virüs hızla yayılıyor gibi görünüyor.

Enfeksiyon, insanlarda ensefalit ve menenjit gibi nörolojik hastalıklara neden olabilen, potansiyel olarak felç veya ölümcül bir durumdur. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu böcekler için daha elverişli koşullar yarattığını belirtiyor.

26 Avrupa ülkesinde bulunan bu böcekler, Batı Nil ve dengue gibi hastalıkları getirerek popüler tatil bölgelerinde de varlık gösteriyor. "Yüksek riskli" yerlere gidenlerin sivrisinek ısırıklarından kaçınması gerektiğini yönünde uyarılar yapıld.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

İtalya, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İtalya'da Batı Nil Virüsü Salgını Uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da Batı Nil Virüsü Salgını Uyarısı - Son Dakika
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