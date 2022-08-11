İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı - Son Dakika
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İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

11.08.2022 19:12
İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı

İtalya'da Batı Nil Virüsü (BNV) vaka sayısının son bir haftada yüzde 53 oranında artış gösterdiği bildirildi.

İtalya'da Batı Nil Virüsü (BNV) vaka sayısının son bir haftada yüzde 53 oranında artış gösterdiği bildirildi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV'ye yakalananların sayısı geçen hafta 94 iken, 9 Ağustos itibarıyla 144'e çıktı.

Açıklamada, ülkede son bir haftada BNV vakalarında görülen artışın yüzde 53'e denk geldiği belirtildi.

BNV sebebiyle şu ana kadar ülke genelinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Batı Nil Virüsü

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları son bir haftada yüzde 53 arttı - Son Dakika
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