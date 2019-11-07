Son Dakika Haberleri: İtalya'da bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm zorunluluğu
BBC
Son Dakika Dünya İtalya'da bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm zorunluluğu

İtalya'da bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm zorunluluğu

6 saat önce

İtalya'da 4 yaşın altındaki çocuklar için otomobile alarm sistemi yerleştirme zorunluluğu getirildi.

İtalya'da bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm zorunluluğu, System.String[]

İtalya'da bebeklerin arabalarda unutulmasına karşı alarm sistemi kurmak zorunlu hale getirildi. 4 yaşın altındaki çocuklar için otomobiline alarm sistemi yerleştirmeyenler 326 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan kararnameyle zorunlu hale getirilen alarm sistemleri, bebek koltuklarına ya da otomobillere yerleştirilerek sürücüye arabada bebek olduğunu hatırlatacak sesli, görsel ya da titreşimli uyarılar verecek.

Halen piyasada mevcut olan bu alarm cihazlarının bazıları, bebek koltuklarına yerleştirilen ufak yastıklar şeklinde. Bu yastıklar bebeğin ağırlığını tespit ediyor ve otomobil durduğunda bu ağırlık hala yerindeyse alarm veriyor. Bazı cihazlar, otomobile yerleştirilen bağlantılı parçalarla uyarı verirken bazıları akıllı telefonlara yüklenen uygulamalarla alarm veriyor.

Bazı bebek araba koltuklarında da benzer sensörler hazır halde bulunuyor.

İtalyan hükümeti, bu alarm sistemlerini edinmeleri için bebek sahiplerine 30 Euro teşvik payı ödeyecek. 4 yaşın altındaki çocuklarını araçlarında alarm sistemi olmaksızın taşıyanlara ise 81-326 Euro arası para cezaları kesilecek, ayrıca ehliyetlerine 5 ceza puanı yazılacak.

İtalya Tüketici Hakları Derneği (Codacons), ülkede son 10 yılda 9 bebeğin ebeveynleri tarafından arabada unutuldukları için hayatlarını kaybettiklerini açıklamıştı.

Ulaştırma Bakanlığı, İtalya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:10 
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