Üye Girişi
İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım - Son Dakika
BBC

İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım

18.08.2021 12:03
İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım, System.String[]

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından İtalya'da, başta kadınlar olmak üzere hakları tehdit altında olan Afganların ülkeye kabul edilmesi çağrıları artıyor.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından İtalya'da, başta kadınlar olmak üzere hakları tehdit altında olan Afganların ülkeye kabul edilmesi çağrıları artıyor.

Aralarında başkent Roma'nın da yer aldığı bazı belediye başkanları, Afgan sığınmacılara "insani koridor" açılması çağrısı yaptı ve belediye tesislerinin bu kişileri ağırlamak için kullanılmasını teklif etti.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'Ya bu yönde bir mektup yazdığını açıkladı.

Virginia Raggi, "Roma, Afganistan'da korku ve umutsuzluğun pençesindeki binlerce kişiyi kaderlerine terk etmek istemiyor" dedi.

Raggi, Afgan kadınlara eğitim bursları verilmesi, misafir öğretim üyesi pozisyonu sağlanması gibi girişimlerde bulunulması çağrısı da yaptı.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori de "Afganistan'da yaşanan trajedi karşısında çok sayıda İtalyan kentinin belediye başkanları olarak sığınmacıları kabul etmeye hazırız" dedi.

İtalyan Belediyeler Birliği'nin göç sorumlusu ve Prato kenti Belediye Başkanı Matteo Biffoni ise İçişleri ve Savunma Bakanları ile bu konuda iletişime geçtiklerini açıkladı.

Biffoni, "İtalyan belediye başkanları Afgan aileleri ağırlamak için üzerlerine düşeni yapmaya hazırlar" diye konuştu.

300 bin kişi imzaladı

Çok sayıda kişi de internette, "Afgan kadınlar ile çocuklarının ve yetimhanelerdeki çocukların kurtarılması için uluslararası insani koridorlar kurulması" çağrısıyla bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya 3 gün içinde yaklaşık 300 bin kişi imzalarıyla destek verdi.

İtalya'nın en büyük siyasi partilerinden, merkez soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta da Afganistan'da kalmak isteyenlere yardım ve kaçmak isteyenlere destek için İtalya'da "ulusal seferberlik" çağrısı yaptı.

Göç karşıtı, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ise Afgan sığınmacılara ülkeye kabul edilmesine karşı çıktı. İtalya'ya halihazırda binlerce göçmenin deniz yoluyla gelmeye devam ettiğini söyleyen Salvini, "Şimdi de Afganistan'dan kaçış bir felakete dönüşme riski taşıyor. İtalya on binlerce kişiyi kabul edemez" dedi.

Draghi: Türkiye de işbirliğine dahil olmalı

Afganistan'da asker bulunduran ülkelerden olan İtalya, son birliklerini geçen Haziran ayında geri çekti. İtalyan askerlerinden 54'ü bu ülkedeki misyonda hayatlarını kaybetti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu göreve gelmesinden bu yana ilk kez dün akşam bir söyleşi verdi ve Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Draghi, Rai 1 kanalında yayımlanan söyleşide "20 yılda İtalya 54 askerini kaybetti. Yaklaşık 700 askerimiz de yaralandı" dedi ve ekledi:

"Ailelerine, yaptıkları fedakarlığın boşa gitmediğini söylemek istiyorum. Oraya gönderilmelerine sebep olan değerleri savundular.

"Temel özgürlükleri, kadınların haklarını savundular, terörü önlemek için operasyonlar yaptılar… Benim için ve tüm İtalyanlar için onlar kahramanlar."

Draghi ayrıca, İtalya ile işbirliği yapan Afganların ülkeye getirilebilmesi için çalıştıklarını açıkladı. Başbakan, bu kişilerin dışında Afganistan'da hak savunuculuğu yapanların da Avrupa'ya kabul edilmesi için işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

İtalya'nın G20 başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Draghi, Afganistan'da temel hakların, kadın haklarının korunması için G20'nin önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Bunun için dünya çapında bir işbirliği gerektiğini söyleyen Draghi, bu işbirliğine Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de dahil olması gerektiğini belirtti.

İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım

Afganistan, Taliban, İtalya, Afgan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

12:37 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar 12:15 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti 11:41 Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
12:29 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
12:14 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar
12:08 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
11:34 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
11:30 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi
11:28 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 12:55:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da belediye başkanlarından çağrı: Afgan sığınmacılara kapılarımızı açalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement