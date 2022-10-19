İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı

19.10.2022 22:29
İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı

İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) Partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik değerlendirmelerde bulunduğu yeni bir ses kaydının ortaya çıkması, gündem yarattı.

İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) Partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, Rusya- Ukrayna savaşı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik değerlendirmelerde bulunduğu yeni bir ses kaydının ortaya çıkması, gündem yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen ve dün, "Putin ile hediyeleşip yeniden bağlantı kurduğu"nu söylediği ses kaydının basına yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken Berlusconi, bugün yeni bir ses kaydıyla yine gündem oldu.

İtalyan basınında yer alan yeni ses kaydına göre Berlusconi, daha önce de söylediği Rusya'nın bu "savaşa itildiği" tezini yineliyor ve "(Ukrayna'da iktidara) Zelenskiy geliyor ve saldırılar üçe katlanıyor. Putin, Rusya'da baskı görüyor. Daha sonra özel bir operasyon yapmak durumunda kalıyor. Ukrayna'ya girdi ve üçüncü günden itibaren Batı'dan para ve silah almaya başlayan Ukraynalılardan beklenmedik bir direniş gördü. Bu, iki haftalık bir operasyon olmaktan çıkıp savaşa dönüştü." ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu ses kaydında Berlusconi'nin ayrıca "Putin ile Zelenskiy, nasıl arabuluculuk masasında bir araya getirilebilir, bunu öngöremiyorum. Çünkü bu mümkün değil. Bana göre Zelenskiy… Neyse boşverin, bunu söyleyemem." değerlendirmesini yaptığı duyuluyor.

Berlusconi'nin Zelenskiy'e yönelik sözleri, hükümetin kurulma arifesindeki ülkede polemiğe yol açtı.

Berlusconi'nin ifadeleri hem muhalefetin hem de ortağının tepkisini çekti

Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, yaptığı yazılı açıklamada, "Berlusconi'nin açıklamaları çok ciddi ve Avrupa ile İtalya'nın pozisyonuyla bağdaşmıyor. Bunlar, ülkemizi Batı ve Avrupa'nın tercihlerinin dışında tutan ve yeni iktidarın güvenilirliğini baltalayan sözlerdir. Avrupa'da doğan her hükümet, Putin ile mi yoksa Ukrayna ve AB ile mi kalacağına karar vermelidir. Meloni hükümeti, en kötü belirsizliğin gölgesinde doğuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefette yer alan 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de açıklama yaparak "Merkez sağ, İtalya'nın imajını baltalamaya devam ediyor. Berlusconi'nin Ukrayna savaşı ve Putin üzerine söylediği sözler ciddi ve kabul edilemez. Forza Italia, gelecek hükümette Dışişleri Bakanlığını üstlenemez. Bu konudaki endişemizi Cumhurbaşkanı Mattarella'ya da ileteceğiz." dedi.

Berlusconi'nin sağ ittifaktaki ortağı ve yeni hükümetin başbakanı olması beklenen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de yazılı açıklamayla ortağı Berlusconi ve Rusya ile ilişkileri daha önce de tartışma konusu olan Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisine mesaj gönderdi.

Meloni, çizgilerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile aynı olduğunu vurgulayarak "Açık ve net bir dış politika çizgisi olan bir hükümete liderlik etmek niyetindeyim. İtalya, başı dik biçimde Avrupa ve Atlantik İttifakı'nın parçasıdır. Bunu kabul etmeyen hiç kimse, hükümet dahi kurulmaması pahasına hükümetin bir parçası olmayacak. Bizim hükümette olduğumuz İtalya, Batı'nın zayıf halkası olmayacak. Bu konuda, muhtemel hükümette yer alacak bakanlarından bu konuda netlik isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani ise Twitter'den yaptığı paylaşımda, parti olarak "Rus işgalini kınadıklarını ve Ukrayna'ya tam destek verdiklerini" kaydetti.

Yeni hükümet için siyasi istişareler yarın başlıyor

Ülkede, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeni hükümet için siyasi istişareleri yarın başlatacağı açıklandı.

Mattarella, yarın parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti gruplarıyla yapacağı görüşmeleri cuma günü tamamlayacak.

Söz konusu siyasi istişareler, Berlusconi'nin son iki gündür gündeme düşen ses kayıtlarının gölgesinde başlayacak.

İstişarelerin ardından Mattarella'nın hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan ve parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde eden Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifakın, kendi arasında özellikle Ukrayna ve bakanlıkların paylaşımı konusunda bölünme yaşamazsa sağ koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bakhmut kentinde cephe hattında konuşlanan Ukraynalı askerler görüntülendi Bakhmut kentinde cephe hattında konuşlanan Ukraynalı askerler görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 05:18:46. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Berlusconi'nin Ukrayna lideri Zelenskiy'den bahsettiği ses kaydı tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement