İtalya'da binada patlama: 3 ölü
57 dakika önce
İtalya'da bir binada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
'da bir binada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın Gorizia şehrinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın tamamen yıkıldığı öğrenildi. Bölgedeki itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.
Patlamanın nedeni olarak gaz kaçağı üzerinde duruluyor. - ROMA
Juventus'ta Sarri dönemi resmen başladı!
Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu
Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler
Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm