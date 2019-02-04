İtalya'da Bir Bronz da Alisa İsbir'den

İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda bir bronz madalya haberi de Genç Kız Flöre kategorisinde ülkemizi temsil eden Alisa İsbir'den geldi.

İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda bir bronz madalya haberi de Genç Kız Flöre kategorisinde ülkemizi temsil eden Alisa İsbir'den geldi.



Pullerde üç galibiyet, iki mağlubiyetle çeyrek finale yükselen Alisa İsbir, Cezayirli rakibi Sonia Zeboudj'u 15-6 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finaldeki rakibi İtalyan sporcu Benedetta Pantanetti'ye 15-8 yenilen İsbir, şampiyonayı üçüncülükle tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. İsbir aynı zamanda Yıldız Kızlar Flöre kategorisinde 7. sırada yer almıştı. Aynı müsabakada Yıldız Erkek Kılıç branşında yarışan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Muhammed Furkan Kalender de gümüş madalya kazanmıştı.



(İHA)

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