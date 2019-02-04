Son Dakika Haberleri: İtalya'da Bir Bronz da Alisa İsbir'den

İtalya'da Bir Bronz da Alisa İsbir'den

1 saat önce

İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda bir bronz madalya haberi de Genç Kız Flöre kategorisinde ülkemizi temsil eden Alisa İsbir'den geldi.

İtalya'da Bir Bronz da Alisa İsbir'den, System.String[]
İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda bir bronz madalya haberi de Genç Kız Flöre kategorisinde ülkemizi temsil eden Alisa İsbir'den geldi.

Pullerde üç galibiyet, iki mağlubiyetle çeyrek finale yükselen Alisa İsbir, Cezayirli rakibi Sonia Zeboudj'u 15-6 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finaldeki rakibi İtalyan sporcu Benedetta Pantanetti'ye 15-8 yenilen İsbir, şampiyonayı üçüncülükle tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. İsbir aynı zamanda Yıldız Kızlar Flöre kategorisinde 7. sırada yer almıştı. Aynı müsabakada Yıldız Erkek Kılıç branşında yarışan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Muhammed Furkan Kalender de gümüş madalya kazanmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

Akdeniz, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roma'ya Konuk Olan Milan, Rakibiyle 1-1 Berabere Kaldı ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 14:03:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da Bir Bronz da Alisa İsbir'den
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]