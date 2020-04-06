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İtalya'da bir futbolcuda daha corona virüs (koronavirüs) çıktı: Antonio Junior Vacca
29 dakika önce
Spor Arena Dış Haber | İtalyan futbolunda bir corona virüs (koronavirüs) vakası daha ortaya çıktı.
Spor Arena Dış Haber | İtalyan futbolunda bir corona virüs (koronavirüs) vakası daha ortaya çıktı. Serie B takımlarından Venezia'nın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonio Junior Vacca'nın coronavirüs testi pozitif çıktı.
Venezia Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Corona virüs testi çıkan Vacca'nın evinde karantina altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi. Hem Vacca hem de kulübün diğer üyelerinin sağlığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarımız sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:58
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