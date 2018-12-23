Son Dakika Haberleri: İtalya'da Bir Grup Türk'ün Metrodaki Şakası Medyada İlgi Gördü

İtalya'da Bir Grup Türk'ün Metrodaki Şakası Medyada İlgi Gördü

50 dakika önce

İtalya'da metro durağında bir grup Türk'ün aralarında eğlenirken çektikleri video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalya'da Bir Grup Türk'ün Metrodaki Şakası Medyada İlgi Gördü, System.String[]
İtalya'da metro durağında bir grup Türk'ün aralarında eğlenirken çektikleri video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalya'da metroya binen bir grup Türk, aralarında eğlenirken çektikleri videoyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başardı. Metro istasyonda durunca gruptan birisi aşağıya inip 'Karasu- Kocaali boş araba' diye bağırmaya başladı. Metroya tekrar binen şahıs, 'Kaptan orta kapıyı kapat' diyerek eskilerde kalan muavinlik mesleğini akla getirdi. Sosyal medyada beğeni toplayan videonun İtalya'da bir metro istasyonunda çekildiği belirtildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:25 Kaynak: İHA

İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemen'de Alıkonulduktan 2 Gün Sonra Serbest Bırakılan Türk Heyetinden İlk Açıklama: Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Payitaht Dizisine Eleştiri: Böyle Bir Abdülhamid Yok

Metin Hara İle Ayrıldığı İddia Edilen Adriana Lima, Aşk İddialarına Ateş Püskürdü Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:15:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da Bir Grup Türk'ün Metrodaki Şakası Medyada İlgi Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]