İtalya'da Bir Grup Türk'ün Metrodaki Şakası Medyada İlgi Gördü
50 dakika önce
İtalya'da metro durağında bir grup Türk'ün aralarında eğlenirken çektikleri video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İtalya
'da metro durağında bir grup Türk'ün aralarında eğlenirken çektikleri video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İtalya'da metroya binen bir grup Türk, aralarında eğlenirken çektikleri videoyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başardı. Metro istasyonda durunca gruptan birisi aşağıya inip 'Karasu- Kocaali
boş araba' diye bağırmaya başladı. Metroya tekrar binen şahıs, 'Kaptan orta kapıyı kapat' diyerek eskilerde kalan muavinlik mesleğini akla getirdi. Sosyal medyada beğeni toplayan videonun İtalya'da bir metro istasyonunda çekildiği belirtildi. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:25 Kaynak: İHA
Yemen'de Alıkonulduktan 2 Gün Sonra Serbest Bırakılan Türk Heyetinden İlk Açıklama: Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Payitaht Dizisine Eleştiri: Böyle Bir Abdülhamid Yok
Metin Hara İle Ayrıldığı İddia Edilen Adriana Lima, Aşk İddialarına Ateş Püskürdü
Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı