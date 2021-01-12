Tren istasyonunda bekleyen kadının maskesini zorla indirip öpen seyyar satıcıya hapis cezası

Başkent Roma'daki Termini tren istasyonunda geçen yıl ağustos ayında yaşanan olayda, seyyar satıcılık yapan 30 yaşındaki I.B., trenden indikten sonra yakınlarını bekleyen bir kadına yaklaştı.

ÖPÜP HIZLICA UZAKLAŞTI

Önce kadına kartpostal satmaya çalışan I.B., bunu reddetmesinin ardından kadının maskesini indirerek dudaklarından öptü ve hızla uzaklaştı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

İsmi açıklanmayan kadın bağırarak yardım istedi ve istasyondaki güvenlik güçlerine cinsel saldırıya uğradığını, koronavirüs kapmaktan da korktuğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

CİNSEL SALDIRIDAN MAHKUM EDİLDİ

Roma merkezli ulusal gazete Il Messaggero'nun haberine göre kaçmaya çalışırken yakalanan I.B gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden I.B. kadına yalnızca kartpostal satmaya çalıştığını iddia etti. Ancak tutuklanması sonrası yargılandı ve kapalı devre video kayıtlarının da incelenmesiyle cinsel saldırıdan mahkum edildi.