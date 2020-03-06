İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı - Son Dakika Dünya

İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı

6 saat önce

Modena kentine bağlı bir kasabada, su borularındaki teknik bir arıza nedeniyle bazı evlerde musluklardan su yerine şarap aktı.

İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı, System.String[]

İtalya'nın Modena kentine bağlı bir kasabada, su borularındaki teknik bir arıza nedeniyle bazı evlerde musluklardan su yerine şarap aktı.

Modena'ya bağlı Castelvetro kasabasının Settecani mezrasında önceki gün yaşanan olay İtalyan basını tarafından İsa Peygamber'in suyu şaraba dönüştürme hikayesine atıfla "mucize" ifadesiyle verildi.

Haberlere göre, Settecani'de bulunan bir şarap mahzeninde, şarabı şişelemek için kullanılan boruların su borularıyla bağlantısında sorun yaşandığı için bazı evlere su ulaştıran borulara şarap karıştı.

Söz konusu şarap Lambrusco Grasparossa türü köpüklü bir şarap olduğu için basıncı, borulardaki suyun yerini almasını sağladı.

Musluklarından su yerine şarap akan Castelvetro sakinleri bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Castelvetro Belediyesi de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak olayın bir şarap imalatçısındaki arıza nedeniyle yaşandığını, sorunun kısa süre içinde çözüldüğünü duyurdu.

Belediye, musluklardan akanın "sağlığa zararlı olmayan ve hijyenik risk taşımayan gıda kategorisindeki bir sıvı (şarap)" olduğunu vurguladı.

Habere sosyal medyada "Rüyam gerçek oldu" gibi yorumlar yapıldı. Ancak konutlara su taşıyan borulara yabancı madde karışabilmesi tartışmalara da yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarından, "Lambrusco olduğu sürece sorun yok…Ama su şebekesine başka sıvıların karışabileceğini öğrenmek beni şaşkına çevirdi" gibi tepkiler geldi.

İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya terörist başı Öcalan tepkisi: Utanç verici
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: EURO 2020 programında değişiklik yaşanmayacak Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da bir kasabada musluklardan su yerine şarap aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]