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İtalya'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

27.11.2021 23:18
İtalya'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı, Mozambik'ten gelen bir kişide tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı, Mozambik'ten gelen bir kişide tespit edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya gelen bir kişide Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'a rastlandı.

Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, dün aldığı kararla son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de bulunanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığının bugünkü verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 596 bin 898 testte 12 bin 877 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 994 bin 891'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 178 bin 946'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 624'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 artarak 133 bin 627'ye yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 93 can kaybının yaşandığı 1 Haziran'dan bu yana, bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 451 artışla 4 milyon 682 bin 318'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 95 milyon 310 bin 868 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 607 bin 770 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 5 milyon 702 bin 524 kişiye ek doz aşı yapıldı.

Mozambik, Malavi, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika


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