İtalya'da bir otel, bikinili bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu - Son Dakika

İtalya'da bir otel, bikinili bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu

İtalya\'da bir otel, bikinili bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu
Son Güncelleme: 25.08.2023 12:12

İtalya'da bir otel, bikinili bir kadını çikolata ile kaplayarak müşterilere sunması müşterilerin tepkisini çekti. Tatilciler, bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, otel tepki çeken olay sonrası özür dilemek zorunda kaldı.

İtalya'da bir otelin bikini giymiş bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu. Müşterilerden gelen tepkiler üzerine otel özür dilemek zorunda kaldı.

İKRAM STANDINDA KADINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Otelde öğleden sonra sandviçler, pasta ve hamur işleri gibi ikramların yapıldığı etkinliğe katılan tatilciler, açık büfe masasının üzerinde üzeri çikolata ile kaplı bikinili kadını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İtalya'da bir otel, bikinili kadını çikolatayla kaplayıp ikram standında müşterilere sundu

"KADINI BİR NESNE OLARAK SERGİLİYORLARDI"

Olaya tepki gösteren tatilci Federico Mazzieri tepkisini şu sözlerle dile getirdi: 14 yaşındaki kızımla birlikteydik ve gördüğümüz manzara bizi şok etti. Şaşkınlık içindeydik. Kızım bana " Baba, ne kadar iğrenç, kadınların bir şeyler başarabileceği bir ülke değil bu' dedi. Otel yönetimi ne düşünüyordu acaba? Kadın figürünü bir nesne olarak sergiliyorlardı. Kadın çikolatayla kaplıydı ve yaklaşık yarım saat boyunca orada durmuştu. Otel, bir gün önce çikolata heykeli tanıtımı yapıyordu ve ne demek istedikleri açıktı."

ÖZÜR DİLEDİLER

Otel kaynaklarına göre, kadın eğlence ekibinden 20 yaşında bir üyeydi. Otel özür açıklamasında "Öncelikle otelimizde bulunan müşterilerimize en içten özürlerimizi sunmak isteriz.' ifadelerini kullandı

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Turizm

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SON DAKİKA: İtalya'da bir otel, bikinili bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu - Son Dakika
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