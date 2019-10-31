İtalya'da burka ve peçe yasağına yapılan itiraz reddedildi

Milano Temyiz Mahkemesi, kamusal alanda burka ve peçe yasağına yapılan itirazı reddetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin 2016'nın başında uygulamaya koyduğu, ilk derece mahkemenin ise 2017'de onayladığı, kamusal alanlarda maske, burka ve peçe yasağına ilişkin itiraz, Milano Temyiz Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme itirazı reddetti.

Lombardiya İslam Merkezi Başkanı Ali Abu Shwaima, Adnkronos Ajansına yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, "Ben Milano sokaklarında ya da Lombardiya'da burkalı kadınlar görmüyorum. Yasalar, kurallar bir problem olduğunda yapılır ama eğer bir problem yoksa yasaların da anlamı yoktur. İsteyen istediği gibi giyinebilmeli." dedi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi, aralık 2015'te yaptığı yönetmelik değişikliğiyle hastaneler ve bölgesel yönetim binaları girişindeki görevlilere, başı gizleyen kask, maske takanları ya da burka ve peçe gibi kendi geleneksel kıyafetleri olanları binalara almama yetkisi vermişti.

2016'da uygulamaya giren bu idari karara yönelik göçmen derneklerinden Müslüman topluluklara kadar farklı kesimlerden yapılan itiraz başvurusunu değerlendiren ilk derece mahkemesi, 2017'de itirazları reddetmiş, konu Milano Temyiz Mahkemesine taşınmıştı.

Milano Temyiz Mahkemesinin de itirazları geri çevirmesinin ardından, konunun Yargıtaya taşınması bekleniyor.