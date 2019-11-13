Son Dakika Haberleri: İtalya'da 'camiye saldırı planı' şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya İtalya'da 'camiye saldırı planı' şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

İtalya'da 'camiye saldırı planı' şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İtalya'da aşırı sağcı olduğu belirtilen 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, bir 'camiye saldırı planı' yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

İtalya'da 'camiye saldırı planı' şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İtalya'da aşırı sağcı olduğu belirtilen 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, bir 'camiye saldırı planı' yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında da inceleme başlatıldı.

İtalya'nın Floransa ve Siena polis teşkilatlarının düzenlediği ortak operasyonla yakalanan ve kimlikleri açıklanmayan 60 yaşındaki bir adam ve 22 yaşındaki oğlu, Siena kentinin Colle di Val d'Elsa kasabasındaki camiye saldırı planı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Ayrıca, 10 kişi hakkında da polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Şüphelilerin evlerinde, depolarında ve ofislerinde yapılan aramalarda, çok sayıda patlayıcı, silah, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tüfekler, Nazi Almanya'sında görev yapan SS birliklerine ait üniforma ve swastikaların ele geçirildiği duyuruldu.

Saldırı planı yapıldığı iddia edilen camiye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Colle Val d'Elsa camisinin kapıları, hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için olduğu gibi daima sevgi ve misafirperverlikle açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.


Floransa, İtalya, Siena, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:27 Kaynak: DHA
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