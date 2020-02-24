İtalya'da Can Yaman'a yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Magazin İtalya'da Can Yaman'a yoğun ilgi - Son Dakika Magazin

İtalya'da Can Yaman'a yoğun ilgi

7 saat önce

Erkenci Kuş dizisi ile adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Can Yaman kısa bir süre önce İtalya'ya gitti!

İtalya'da Can Yaman'a yoğun ilgi, System.String[]

Erkenci Kuş dizisi ile adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Can Yaman kısa bir süre önce İtalya'ya gitti! Havalimanında büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan yakışıklı oyuncu ilgi büyük oldu.


Geçtiğimiz ay askerden dönen ünlü oyuncu İtalya'da yeni imajıyla tam not aldı. Havalimanı çıkışı hayranınlarının çığlıklarıyla karşılaşan Yaman, kısa süreli izdihama neden oldu.Sevenleriyle tek tek fotoğraf çektiren ünlü oyuncu objektiflere böyle yansıdı. Havalimanına inen ünlü oyuncu kendisini bekleyen hayranlarına selam verdi ve onlarla bol bol fotoğraf çektirdi!

Can Yaman, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:25 
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