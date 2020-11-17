İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı - Son Dakika
BBC

İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı

17.11.2020 13:42
İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı, System.String[]

İtalya'daki "5. mafya" olarak nitelenen bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

İtalya'daki "5. mafya" olarak nitelenen bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Mafyayla mücadele yetkilileri, Foggia kentinde yuvalanan örgütün nispeten yeni bir yapılanma olmasına rağmen "devletin baş düşmanı" haline geldiğini söylüyor.

Güneydeki Puglia bölgesinin Foggia şehrinde dün yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilere "mafya yapılanmasına üye olmak", "tefecilik", "gasp" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Mafyanın, belediyedeki işbirlikçilerinin de yardımıyla cenaze evlerini haraca bağladığı, her bir cenaze başına 50 euro haraç aldıkları da iddialar arasında.

Kentte hayatını kaybedenlerin listesini düzenli olarak örgüt üyelerine vererek cenaze evlerinin haraçtan kaçmasını önlediği iddia edilen bir belediye çalışanı da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

"Foggia mafyası", geçen Şubat ayında bir dizi araç bombalama eylemi sonrası yakından takip edilmeye başlamış, İçişleri Bakanlığı bölgeye mafyayla mücadele müfettişleri göndermişti.

1970'lerin sonunda ortaya çıkmaya başlayan Foggia merkezli örgüt, Sicilya'daki Cosa Nostra, Calabria'daki 'Ndrangheta, Napoli'deki Camorra ve Puglia'daki Sacra Corona Unita gruplarından sonra İtalya'nın "5. mafyası" olarak tanımlanıyor.





Mafyayla mücadele yetkilileri Foggia mafyasının nispeten yeni bir yapılanma olduğunu ancak gittikçe güç kazandığını belirtiyor.

Mafya salgından faydalanıyor

Dünkü operasyon sonrası açıklama yapan Mafyayla Mücadele Ulusal Savcısı Federico Cafiero de Raho "Foggia mafyası devletin baş düşmanı haline geldi" dedi.

Foggia Başsavcısı Ludovico Vaccaro da, örgütün "kamu yönetimi kurumlarına ve işletmelere sızmayı başardığını" ve "bir işbirlikçilik sistemi" kurduğunu söyledi.

Vaccaro, Foggia mafyasının Covid-19 salgınının etkisiyle artan ekonomik sıkıntılardan da faydalandığını belirtti. Savcı, zor durumdaki işletmecilere yönelik tefecilik gibi faaliyetlerin son aylarda arttığını vurguladı.

İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı
İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı
İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı

Organize, Cenaze, İtalya, Mafya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı - Son Dakika Dünya

BBC

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