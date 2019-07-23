İtalya'da cep telefonu ve internet bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı
13 dakika önce
İtalya'da hükümet, özellikle de gençler arasında cep telefonları ve artan internet bağımlılığını önleme ve tedavi etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı hazırladı
İtalya'da hükümet, özellikle de gençler arasında cep telefonları ve artan internet bağımlılığını önleme ve tedavi etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı hazırladı.
Tasarı, "nomofobia" olarak da adlandırılan cep telefonundan mahrum kalma fobisinin yanı sıra mesajlaşma uygulamalarına ve sosyal medya platformlarına erişememe endişesine çözüm bulmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:22
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