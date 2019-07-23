Son Dakika Haberleri: İtalya'da cep telefonu ve internet bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı
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İtalya'da cep telefonu ve internet bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı

13 dakika önce

İtalya'da hükümet, özellikle de gençler arasında cep telefonları ve artan internet bağımlılığını önleme ve tedavi etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı hazırladı

İtalya'da cep telefonu ve internet bağımlılığıyla mücadele için yasa tasarısı, System.String[]
İtalya'da hükümet, özellikle de gençler arasında cep telefonları ve artan internet bağımlılığını önleme ve tedavi etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı, "nomofobia" olarak da adlandırılan cep telefonundan mahrum kalma fobisinin yanı sıra mesajlaşma uygulamalarına ve sosyal medya platformlarına erişememe endişesine çözüm bulmayı hedefliyor.
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Hükümet, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:22 
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