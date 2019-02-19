Son Dakika Haberleri: İtalya'da Ciampino Havaalanı'nda Yangın Çıktı

İtalya'da Ciampino Havaalanı'nda Yangın Çıktı

1 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda yangın çıktı.

İtalya'da Ciampino Havaalanı'nda Yangın Çıktı, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda yangın çıktı.

The Independent'ta yer alan haberde, İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair tarafından kullanılan Ciampino Havaalanı'ndaki bir terminalde yangın çıktığı belirtildi.

Roma'daki havaalanlarını işleten Aeroporti di Roma şirketinin yetkilisi, çıkan yangın nedeniyle Ciampino'nun uçuşlara kapatıldığını kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

The Independent, Roma, İtalya, Güncel
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